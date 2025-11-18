■東京2025デフリンピック陸上（18日、駒沢オリンピック公園）【東京世界陸上】デフアスリート15人が国立の大観衆のなかエキシビションレース日本で初めて開催されている「東京2025デフリンピック」、陸上競技の男子100mで佐々木琢磨（31、仙台大学TC）が10秒63で銅メダル。2大会連続でメダルを獲得した。2022年のデフリンピック男子100mで金メダルを獲得した佐々木、9月の東京世界陸上ではエキシビションレースに出場して大観衆