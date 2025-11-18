握手をする米国のトランプ大統領とサウジアラビアのムハンマド皇太子＝5月、サウジアラビア首都リヤド/Win McNamee/Getty Images（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は17日、サウジアラビアに対して、米国のステルス戦闘機F35を売却する計画を明らかにした。これは、中東の軍事バランスを変えかねないとして議論を呼ぶ動きだ。トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で記者団に問われ、F35を売却する考えを明らかにした。F35