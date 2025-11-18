今日18日午後2時、青森県八甲田山系の酸ケ湯では、午後2時の積雪が1メートルに達し、全国で今季初めて積雪1メートル以上となりました。全国で11月中に積雪が1メートル以上になったのは、2017年〜2018年の冬以来、8シーズンぶりのこととなります。今日18日今季一番の寒気南下北日本で積雪急増も今日18日は今季一番の寒気の影響で、北海道や東北では断続的に雪や雨が降り、積雪が急増している所があります。今日18日午後2時、青森