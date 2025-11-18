公式サイトで発表東京六大学野球を戦う立教大野球部は18日、2025年度卒業生の進路を発表。選手、コーチ、マネジャー合計35人の進路が公開された。先月23日のドラフト会議で指名漏れとなった今春の東京六大学3冠王・山形球道外野手は、社会人チームの明治安田に進む。非公開となっている3選手も硬式野球を続けるとしている。一般企業の就職先として三菱UFJモルガン・スタンレー証券、株式会社りそな銀行、みずほ証券株式会社