Snow Manの目黒蓮が、エミー賞18部門を制覇したドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演することが発表された。新キャラクターの和忠（かずただ）を演じる。【写真】日本が舞台の『SHOGUN 将軍』が快挙！ GG賞主要4部門制覇歓喜の瞬間をプレイバック戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説を、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニ