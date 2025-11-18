●資生堂が2期連続・過去最大の赤字資生堂は10日、2025年12月期の連結純損益予測（国際会計基準）が、520億円の赤字になると下方修正した。赤字は過去最大で、2期連続となる。【こちらも】ストップ安のニデック、今後の行方は?ヒット商品不在や中国市場の低迷、さらには米州事業の収益性低下などが原因で、株価も、10月後半下旬に回復したが、その後約10%下落している。資生堂は構造改革とリストラによって、26年に黒字化を