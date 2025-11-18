アイドルグループ・NMB48を卒業後、タレント、俳優として活躍する石田優美が、18日発売の『週刊FLASH』に登場した。【写真】ランジェリー姿で…ド迫力ボディを披露した石田優美6ページにわたるグラビアでは、自身初となるオールランジェリーでの撮影に挑戦。ド迫力のボディを大胆に露出している。同誌には、田村保乃、村井優、小島凪紗、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美らが登場する。