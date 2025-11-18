韓国出身の18歳シンガー・ソングライター・Gyubin（ギュビン）が、28日に日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリースすることが決定した。【写真】キュートな表情！Gyubin「Really Like You (Japanese Version)」ジャケットGyubinは、昨年1月に発表したデビュー曲「Really Like You」が、Spotifyのバイラルチャートで日本、韓国、台湾など各国1位を記録するなど大きな反響を呼んだ新人アーティス