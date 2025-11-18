◇大相撲九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）東幕下２２枚目・矢後（押尾川）が東１８枚目・丹治（荒汐）を寄り切って２勝３敗とした。土俵際で先に倒れたのは矢後だった。しかし、丹治の足が出ていて、軍配をもらう形となった。「勝ったから良かったですけど、いいリズムで相撲が取れていないですね。立ち合いも（体を）起こされてしまった」と振り返った。右膝を手術して今年の初場所から再スタートを切って、序