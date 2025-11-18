巨人の浦田俊輔内野手が１８日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１２００万円から１００万円アップの１３００万円でサインした（金額は推定）。ルーキーイヤーの今季は、５月６日の阪神戦（東京ドーム）に「８番・三塁」で初スタメン。６点を追う９回に岩崎から二塁内野安打を放ちプロ初安打を飾ったが、５月中旬に登録抹消。２軍で汗を流す日が続いた。９月中旬からは正二塁手の吉川、代役の門脇の故