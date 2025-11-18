タレントの鈴木奈々が、１７日の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）で３億円で購入した豪邸について語り、反響を呼んでいる。茨城県民の日スペシャルと題した特集で、龍ヶ崎市出身の鈴木がＶＴＲで登場。都内に３億円の自宅を購入した鈴木。「３５年ローンです。頭金は、１億５０００万円。月々２６万円」と支払いについて説明。「茨城県にもおうちあります」と明かし、「何対何で茨城なんですか？」と問わ