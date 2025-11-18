ヤクモ株式会社が、2025年12月18日(木)に建築CPD認定プログラムの無料ウェビナー「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」を開催します。設備の老朽化や生産機械の大型化により増加する工場の公害振動問題について、規制の概要から具体的な対策事例までを学べる実務的な内容です。受講すると建築CPDが1単位取得できます。 ヤクモ 建築CPD認定無料ウェビナー「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例