米国のソフトウェアメーカー「Adobe（アドビ）」は18日、同社が提供する「Illustrator」「InDesign」「Premiere Pro」など複数製品で、アプリが起動不能となる不具合が発生していることを報告した。同社の公式サイトで「2025年11月18日現在、Creative Cloud 、Illustrator、InDesign、Premiere Pro、Bridge、Camera Raw などの複数のアプリケーションにて起動できない、ファイルの内容がうまく表示されないなどの問題がMacを