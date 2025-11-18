気象台は、午後2時47分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 18日14:47時点根室地方では、18日夕方から19日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■羅臼町□波浪警報【発表】18日夕方から19日明け方にかけて警戒・知床岬沖予想最大波高6m