新潟警察署などは18日、JR新潟駅で10代女性に対して痴漢をした疑いで新潟市西区の40代男を逮捕しました。県迷惑行為等防止条例違反（痴漢行為等の禁止）の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む会社員の男（46）です。警察によりますと、男はことし9月25日午前7時半ごろ、JR新潟駅の南口にあるエスカレーターで前方にいた10代女性のおしりを触る痴漢行為をした疑いが持たれています。女性からの届け出で事件が発覚し