16日に行われた2026ワールドカップ欧州予選の最終節でイタリア代表を4-1で粉砕し、8戦全勝で本大会出場を決めたノルウェー代表。このグループではイタリアが最大のライバルだったが、そのイタリアをホームとアウェイの両方で粉砕してしまうとは驚きだ。『ESPN』はなぜノルウェーがここまで強くなれたのかと取り上げているが、一番は2020年からチームを指揮するストーレ・ソルバッケンの存在が大きい。FWアーリング･ハーランドやMF