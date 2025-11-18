ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、所属するレアル・マドリードで苦戦しているFWロドリゴ・ゴエスについて言及した。2019年夏にマドリードへ加わったロドリゴは、アンチェロッティ前監督体制ではレギュラーとしてクラブのチャンピオンズリーグ（CL）制覇や、ラ・リーガ優勝に大きく貢献。今年6月から就任したシャビ・アロンソ監督体制では序列が低下している。ここまでの公式戦13試合に出場しているロドリゴだ