ヘビー級4団体統一王者オレクサンドル・ウシクが世界ボクシング機構（WBO）王座を返上した。WBOが日本時間18日に発表し、明らかとなった。ウシクはこれまで長らくPFPランキングでは、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥やスーパーミドル級4団体統一王者テレンスクロフォードと共に、トップ争いを演じてきた世界最高峰にして最重量級のボクサーだ。そのウシクはWBOから当時暫定王者だったジョセフ・パーカーとの対戦を指定