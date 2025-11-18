大麻草の栽培の規制に関する法律に違反したとして、岩手県の夫婦がきょう（18日）逮捕されました。 逮捕されたのは、岩手県一関市に住む夫婦の男（31）と女（34）です。 警察によりますと、男は10月21日、一関市の自宅で、大麻若干量を所持した疑いで逮捕され、その後の調べで、きょう（18日）大麻草33株を栽培した疑いで逮捕されました。女は10月22日、一関市の自宅で、大麻草成分を含有する焼き菓子約68グラムを所持した疑いで