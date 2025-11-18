お笑いコンビ「見取り図」（盛山晋太郎、リリー）が１８日、東京・新橋のとっとり・おかやま新橋館で行われた「蟹（かに）取県『蟹取りズ』任命式」に出席した。２人は鳥取県・平井伸治知事が県で有名なカニ、砂丘のギャグを連発したあいさつの後に登場。盛山は「致死量のカニのギャグを聞いた」と苦笑い。コンビ名に“取り（＝取）”が入っていたことでオファーされたと知ったたリリーは「二度と変えないです」と宣言した。