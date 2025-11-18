ＤｅＮＡは１８日、今季限りでくふうハヤテを退団した、藤岡好明氏が一軍投手戦術・育成コーチに就任すると発表した。藤岡氏はＪＲ九州から２００５年大学生・社会人ドラフト３巡目でソフトバンクに入団。主に中継ぎで登板し、０６年は６２試合に登板した。その後日本ハムを経て１６年途中にＤｅＮＡに移籍。２０年限りで一度引退し、投手コーチに転身したが、２２年から九州アジアリーグ・火の国でコーチ兼任で現役復帰。２