女優の夏木マリ（73）が18日、都内で行われたnwm(ヌーム)「耳スピ」新CM&新色発表会に出席。自分にとって「神」と感じる人物を明かした。同社CMにちなみ、夏木の考える「神」を聞かれ「私はね、結婚して母ですね」と回答。「私たちよりも昨日の食べたものしっかり覚えていますし、食欲もあるし、なにより考え方がポシティブですね。絶対人の悪いことは言わない」母は、100歳を超えた。元気に暮らす姿を見て「ポシティブな