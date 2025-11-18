スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、“ラ・ロハ”に対する並々ならぬ思いを語った。17日、スペイン紙『アス』が伝えている。「ルイス・デ・ラ・フエンテは世界最高の監督か？」と、17日に実施された会見にて、記者から質問が飛んだ。2022年12月に就任した同指揮官は、翌年6月のイタリア戦（UEFAネーションズリーグ）を皮切りに、公式戦における無敗記録を伸ばし始めると、“完全優勝（7戦全勝）”を成し遂げた