丸大食品は14〜15日、東京都渋谷区の渋谷ストリーム前稲荷橋広場で、「丸大食品スンドゥブ無料試食イベント」を開き、2日間で3,500食を提供した。両日ともに天候に恵まれ、試食開始前から長い列ができた。気温が肌寒くなるなか、参加者は“実家”を模したキッチンから温かいスンドゥブを受け取り、コタツに入ってご飯と一緒に味わった。渋谷という土地柄、若い来場者が多く、丸大食品スンドゥブの若い世代への認知度拡大につなげた