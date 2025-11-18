J1・名古屋は18日、キャスパー・ユンカー選手との契約満了に伴い、同選手が今季限りでチームを離れることを発表しました。デンマーク出身のユンカー選手は、2021年シーズンから浦和で活躍。卓越した足元の技術でゴールを重ね、2023年シーズンに名古屋へ加入すると3シーズンにわたりプレーしました。J1リーグでは通算108試合に出場し、38ゴールを記録しました。今回、退団の発表にあわせて、ユンカー選手もクラブを通じてこうコメン