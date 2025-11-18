お笑い芸人のコウメ太夫（53）が17日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。結婚から2年後に離婚し、シングルファーザーとして現在18歳の長男を育ててきた苦悩を明かした。離婚した当時、「収入もほとんどなくなっちゃいまして。離婚がきっかけで人間不信になっちゃって。心もすり減って、頭の中もおかしくなっちゃいそうな気がして。息子の存在がいて、寂しさとか紛らわさせてくれて。彼がいたから