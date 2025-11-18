演歌歌手北山たけし（51）が18日、都内で取材に応じ、23年4月に北島音楽事務所から独立をしてからの活動を振り返った。「独立した当初は不安だらけで、本当にやっていけるのかなと思っていました。でもレコード会社の人もファンの皆さんも変わらず支えてくれて、そういう意味では順調にきています。それまでは、師匠（北島三郎）の大きな船に乗って雨風をしのぎ、荒波からも守ってもらいました。それがなくなったので厳しさはあり