Ｊ１名古屋は１８日、ＦＷキャスパー・ユンカー（３１）が契約満了により今季限りで退団すると発表した。デンマーク出身のユンカーは２０２１年にＪ１浦和に加入し２シーズンプレー。２３年に名古屋へ移籍し、Ｊ１リーグキャリアハイの１６得点を挙げた。今季はここまで１４試合１得点となっている。名古屋を通じて「すべてが完璧だったわけではありませんが、皆さんからの支えが途切れたことは一度もありません。この３年間を