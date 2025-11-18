資料岡山南警察署 金融捜査官と称し、高齢者から現金をだまし取ったとして、岡山市の無職の女(59)が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、岡山市南区妹尾の無職の女(59)です。 岡山南警察署によりますと、女は氏名不詳者らと共謀して、玉野市の無職の女性(84)から現金をだまし取ろうと考え、2025年5月29日から7月27日にかけ、複数回電話。「あなたのキャッシュカードがハッキングされて不正に使われて