演歌歌手の藤あや子が17日に自身のアメブロを更新。大阪でお好み焼きを堪能したことを報告した。【映像】藤あや子、“相方”坂本冬美からもらったお土産を公開この日、藤は「どうしても食べたかった」というタイトルでブログを投稿し「しばらく並んで入ったお好み焼き屋さんは超人気店」だったことを明かした。続けて、お好み焼きを選んだ理由について「大阪日帰りだったからたこ焼きも豚まんも大阪グルメ食べてないも〜ん」