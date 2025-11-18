三笠宮妃百合子さまが亡くなられて1年となり、18日、百合子さまを皇居の皇霊殿にまつる儀式が行われました。去年11月15日101歳で亡くなられた天皇陛下の大叔母にあたる百合子さまの「霊代を皇霊殿に遷すの儀」が18日、営まれました。百合子さまの霊をまつる「霊代」は18日午前、三笠宮邸から車に乗せて運び出され、孫にあたる三笠宮家当主の彬子さまが見守る中、皇居の奥深く宮中三殿に到着しました。百合子さまの霊代が納められた