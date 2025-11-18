肌寒い日に恋しくなるのが、こっくりとした味わいのクリームグラタン。平日のレパートリーのひとつとして気楽に作れるように、ほぼフライパンひとつでできるグラタンをご紹介！グラタンと言えばホワイトソースが定番ですが、たまにはフレーバーを変えて楽しむのもおすすめ。濃厚なソースにカレー粉を加えて、食欲をそそるスパイシーな風味がたまらない一品です。『ひき肉とブロッコリーのカレーグラタン』のレシピ材料（2人分）豚