ことし8月、宇部市沖で船同士が衝突し漁船の乗組員2人が死傷した事故。船を操縦し現場から逃走した船員の男に対し、山口地裁宇部支部は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは愛媛県の船員（26）です。判決文などによりますと、被告はことし8月、宇部市沖で活魚運搬船を操縦中適切な見張りを行わず漁船に衝突・転覆させ乗組員2人を死傷させたとして、業務上過失致死傷などに問われていました。被告は、衝