11月18日午前、新潟市中央区の市道で体長約1メートルのイノシシ1頭が目撃されました。警察などが付近の学校などに注意を呼びかけています。11月18日午前9時ごろ、新潟市中央区汐見台の市道を車で走行していた運転手から、体長約１メートルのイノシシが走り去った旨の通報がありました。イノシシは新潟市立浜浦小学校と日本歯科大学の間の市道から関屋分水路方向の松林に走り去り、警察がパトロールを行いました