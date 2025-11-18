大阪府の吉村洋文知事が１８日、定例会見に臨み、２９日に大阪・関西万博会場東ゲート内で「ミャクミャク旅立ちセレモニー」を行うと発表した。ミャクミャクのモニュメントが２９日から東ゲートから移設されるのに伴い、会期中の「大活躍」に感謝し、式典を行う。観覧者として大阪府内在住の１０００人が募集され、応募者多数の場合は抽選となる。詳細については、２１日１４時に大阪府のホームページで発表される。吉村知事