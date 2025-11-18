巨人・森田駿哉投手が１８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１５０万円増の１５００万円でサインした（金額は推定）。故障の影響で１軍登板なしだった昨季を経て、２年目の今季はプロ初勝利を挙げるなど９登板（７先発）で３勝４敗、防御率３・５８。貴重な左腕として後半戦に存在感を示したが「すごくいい形で入れたんですけど徐々に打たれる試合も多かったですし、トータルして見るとうまくいかないことが多かった