落語家の笑福亭鶴瓶が１８日までに自身のＳＮＳを更新。レジェンドとの２ショットを披露した。インスタグラムで「米朝師匠と通２ショット繁昌亭にて」とつづって、２０１５年に死去した上方落語界の重鎮・桂米朝さんのような胸像との２ショットをアップした。この投稿には「人形リアルですね！」「レジェンド&レジェンド！！」「懐かしいなぁ」「上方落語界の伝統を引き継ぐ」などの声が寄せられている。