阪神から育成ドラフト2位で指名を受けた兵庫ブレイバーズ・山崎照英内野手が、兵庫県西宮市内のホテルで支度金300万円、年俸300万円で仮契約を行った。「育成からなので、誰よりも練習しないといけない。しっかりやっていこうと思います」24年にはリーグ新記録となる40試合74盗塁をマークした韋駄天（いだてん）。「（プロは）小さい頃から憧れていた舞台。そこでプレーできるのが非常に楽しみです」。甲子園でもその快足を