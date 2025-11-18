日本生命保険子会社のニッセイ・ウェルス生命保険は18日、社員が出向先の銀行から社外秘情報を不正に持ち出していた事例を943件確認したと発表した。同様の問題は親会社の日本生命でも既に発覚しており、清水博会長と朝日智司社長が報酬の一部を自主返納する。日本生命は組織的な指示は否定したが、ウェルス社では本部社員が出向者に資料の撮影を依頼していた事例も判明した。経団連会長で特別顧問の筒井義信前会長も報酬を一