アジア株全面安、売り強まる豪州株200日線割り込む、香港株2万6千ポイント割れ 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 25955.60（-428.68-1.62%） 中国上海総合指数 3949.83（-22.21-0.56%） 台湾加権指数 26830.16（-617.15-2.25%） 韓国総合株価指数 3957.13（-132.12-3.23%） 豪ＡＳＸ２００指数 8464.20（-172.20-1.99%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84672.56（-278.39-0.33%）