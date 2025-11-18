【通貨別まとめと見通し】ランド円 先週のまとめ 先週のランド円は、他のクロス円（ユーロ円、ポンド円）と同様に円安基調が続いたことに加え、資源価格の安定と世界的なリスク選好ムードに支えられ、堅調に推移し高値圏を維持。 日銀の金融政策の現状維持観測が続く中、高金利通貨であるランドに対する円キャリー取引の魅力が継続し、円安圧力がランド円を押し上げた。 世界的な株高やリスク資産への資金