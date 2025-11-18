国連の安全保障理事会は、アメリカのトランプ政権が示したガザ地区の和平案を支持する決議案を賛成多数で採択しました。【映像】国連安全保障理事会の様子17日に行われた採決では、15の理事国のうち13カ国が賛成、ロシアと中国は拒否権を行使せずに棄権しました。アメリカが提出した決議案には、ガザの治安維持を担う部隊「ISF（アイエスエフ）」の派遣や、暫定統治を監督する「平和評議会」の設置などが盛り込まれました。