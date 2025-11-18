広島県などで養殖のカキが大量死している問題を受け、鈴木農水大臣は「被害の全体像の把握に努める」と述べ、19日に現地を視察すると発表しました。【画像】鈴木農水大臣の発言「どんな手法が広島の皆さんにとって最も希望を見出せるものになるのかも含めて対応させていただきたい」（鈴木農水大臣）鈴木大臣は19日、東広島市のカキの加工現場を視察し、養殖関係者と意見交換します。養殖カキは東広島市などで6〜9割が死んで