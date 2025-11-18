お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が、17日深夜放送の日本テレビ系「夜明け前のPLAYERS」に出演。コンビで開設しているYouTubeチャンネルについて話した。MCを務めるユーチューバーのベテランち（27）と森田の人生をグラフにしながらトーク。さらば青春の光は18年を最後に「キングオブコント」を卒業。12年には準優勝した。ベテランちが「優勝してやめたい、みたいなのは」と聞くと、森田は「それはあったけど、6回出