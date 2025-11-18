勤次郎は堅調。１７日の取引終了後、提供する勤怠管理・健康管理システム「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ勤次郎」に給与管理機能を追加したと発表しており、サービスの拡充を材料視した買いが入っている。複雑な計算ロジックに対応できる柔軟な設定機能を備えるほか、オプションで社会保険料の自動計算及び各種届出対応などを実装した。今後は年末調整や電子申請、デジタル給与払いへの対応機能も順次加える。 出所：MINKABU PRES