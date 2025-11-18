ＡＩストームが７日続伸。同社は１４日の取引時間中に２５年１２月期の業績予想の上方修正を発表した。ＡＩ＆モルタル事業（旧デジタルサイネージ事業）では、実物資産活用型のトラックファンドの組成が想定以上となり、ファンドの販売も好調だったという。決算発表を受けた買いが続くなかで、１８日にはサーバー・ネットワークなどのＩＴ機器販売において、売り上げが６億円以上へ到達したと公表