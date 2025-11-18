パーク２４が全般安のなかしっかり。１７日の取引終了後に発表した１０月度の月次速報で、タイムズパーキングの売上高が前年同月比９．９％増となり、４３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。２６６件（１万１８３６台）の新規開発を行ったことなどが寄与。一方の解約は６１件（２６６０台）だった。 出所：MINKABU PRESS