清水エスパルスは18日、静岡県Jリーグ加盟4クラブ強化トレーニングマッチ第4節・藤枝MYFC戦が中止となることを発表した。同試合は9月14日にIAIスタジアム日本平で行われる予定だったが、チーム事情で延期。開催に向けて関係各所と調整を重ねていたものの、代替日程の確保が困難な状況となり、中止に至ったという。藤枝に対しては0-3の不戦敗となる。また、同日にジュビロ磐田も清水戦の中止を発表。10月19日にヤマハスタジア