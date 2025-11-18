[故障者情報]川崎フロンターレは18日、MF橘田健人が右足関節内遊離体および三角骨障害により、13日に手術を受けたことを発表した。クラブによると、橘田は以前から右足関節を痛めていたという。全治については、手術日から3か月程度を要する見込みとなっている。今季J1リーグ戦では30試合に出場し、1得点をマークしていた。