名古屋グランパスは18日、元デンマーク代表FWキャスパー・ユンカー(31)が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることを発表した。ユンカーは2023年に浦和レッズから名古屋へ期限付き移籍し、J1リーグ戦でチームトップの16ゴールを記録。翌2024年に完全移籍となった。今季は開幕前のトレーニングでふくらはぎを肉離れ。ここまでの出場記録はリーグ戦14試合1得点、天皇杯3試合1得点となっている。クラブ公式サイトを通じ